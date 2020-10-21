أسيران شقيقان يدخلان عامهما الـثامن في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

دخل الأسيران الشقيقان عبد السلام اعمر (51 عاما)، ونضال اعمر (49 عاما)، من قلقيلية، اليوم الأربعاء، عامهما الثامن في سجون الاحتلال، وهما محكومان بالسّجن المؤبد و20 عاما.



يذكر أن الأسير عبد السلام هو أب لعشرة أبناء، والأسير نضال أب لـ8 أبناء، كما أن لهما شقيقا آخر داخل الأسر وهو الأسير نور الدين اعمر (38 عاماً) المعتقل منذ عام 2003 والمحكوم بالسّجن 55 عاما.