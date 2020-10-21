الاقتصاد: إحالة 1184 تاجرًا للنيابة منذ بدء جائحة (كورونا) في غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الإقتصاد بغزة، يعقوب الغندور إحالة 1184 تاجرا وبائع للمواد الغذائية ومحلات بيع الدجاج و الصيدليات (الكمامات والكفات) إلى النيابة العامة منذ 29/8/2020 حتى يومنا هذا.



وأضاف الغندور: تمت إحالتهم بموجب محاضر الضبط المحررة بحقهم لرفعهم الاسعار والأحتكار ،بالإضافة إلى غير الملتزمين باجراءات السلامة الوقائية.



وبين أن المحاضر توزعت عبر المحافظات حسب التالي:

نيابة غزة " 312 "

نيابة الشمال " 261 "

نيابة الوسطى " 224 "

نيابتا الجنوب خانيونس ورفح " 387".