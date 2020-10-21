الاقتصاد: إحالة 1184 تاجرًا للنيابة منذ بدء جائحة (كورونا) في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الإقتصاد بغزة، يعقوب الغندور إحالة 1184 تاجرا وبائع للمواد الغذائية ومحلات بيع الدجاج و الصيدليات (الكمامات والكفات) إلى النيابة العامة منذ 29/8/2020 حتى يومنا هذا.
وأضاف الغندور: تمت إحالتهم بموجب محاضر الضبط المحررة بحقهم لرفعهم الاسعار والأحتكار ،بالإضافة إلى غير الملتزمين باجراءات السلامة الوقائية.
وبين أن المحاضر توزعت عبر المحافظات حسب التالي:
نيابة غزة " 312 "
نيابة الشمال " 261 "
نيابة الوسطى " 224 "
نيابتا الجنوب خانيونس ورفح " 387".
أعلن مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الإقتصاد بغزة، يعقوب الغندور إحالة 1184 تاجرا وبائع للمواد الغذائية ومحلات بيع الدجاج و الصيدليات (الكمامات والكفات) إلى النيابة العامة منذ 29/8/2020 حتى يومنا هذا.
وأضاف الغندور: تمت إحالتهم بموجب محاضر الضبط المحررة بحقهم لرفعهم الاسعار والأحتكار ،بالإضافة إلى غير الملتزمين باجراءات السلامة الوقائية.
وبين أن المحاضر توزعت عبر المحافظات حسب التالي:
نيابة غزة " 312 "
نيابة الشمال " 261 "
نيابة الوسطى " 224 "
نيابتا الجنوب خانيونس ورفح " 387".
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