الاحتلال يهدم منزلًا ويستولي على معدات للبناء في بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا واستولت على معدات للبناء في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.



وأفاد مالك المنزل سميح أحمد صلاح، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة "خربة عليا" جنوب الخضر، وأغلقت المكان، ومنعت دخول وخروج المواطنين منها واليها، وهدمت منزله المكون من طابق بمساحة اجمالية 120 مترا مربعا، واستولت على معدات للبناء من محيطه، لافتا إلى إنها المرة الرابعة التي تهدم فيها قوات الاحتلال منزله، خلال العامين الماضيين.



من ناحيته، قال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية: إن قوات الاحتلال تستهدف المواطنين في منطقتي "خربة عليا" و"أم ركبة"، اللتين تعتبران المتنفس الوحيد لأهالي بلدة الخضر من اجل التوسع العمراني.