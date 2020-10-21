لجنة طوارئ محافظة غزة تصدر تنويهاً مهماً لسكان حي "الشيخ رضوان"

أصدرت لجنة طوارئ محافظة غزة اليوم الأربعاء، تنويهاً مهماً لسكان حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة.



وقالت اللجنة في التنويه: "تُهيب لجنة الطوارئ العليا في محافظة غزة بأهالي حي الشيخ رضوان إلى ضرورة الإلتزام بوسائل الوقاية والسلامة من فيروس (كورونا)".



وأضافت: "على أهلنا في حي الشيخ رضوان بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي عند الحركة".











رام الله - دنيا الوطن