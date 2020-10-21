شؤون فلسطينية

"كهرباء غزة" تكشف أسباب تحسن التوزيع بهذه الأوقات ومشكلات بعض المناطق والاستعداد لفصل الشتاء

"كهرباء غزة" تكشف أسباب تحسن التوزيع بهذه الأوقات ومشكلات بعض المناطق والاستعداد لفصل الشتاء
توضيحية
خاص دنيا الوطن
أكدت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن أسباب التحسن في جدول التوزيع، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بانخفاض الطلب على الطاقة في هذه الأوقات من السنة.

وقال المتحدث باسم الشركة، محمد ثابت، في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إن الأوقات التي يكون فيها الطقس معتدلاً والأجواء ليست حارة، حيث أن المواطنين حاليا يعزفون عن استخدام أجهزة التكييف والتبريد التي كانت مستخدمة خلال فصل الصيف بكثرة، وهو "الأمر الذي يمكن الشركة من استثمار كل الطاقة المتوفرة لها وترجمتها لساعات كهرباء إضافية".

وفيما يتعلق ببعض المناطق التي تشكو من عدم وجود عدل في توزيع التيار الكهربائي، أكد ثابت: بالنسبة لبعض المناطق التي تشكو، باعتقادي بأن هذا الأمر ليس دقيقاً.

وأوضح المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء، بأن الأوقات الحالية من العام تتوفر كهرباء زيادة للجميع، ويتم توزيعها بالعدل على كافة المناطق دون تمييز.

واستدرك: قد تكون هناك أعطال أو إصلاحات معينة في أي منطقة، ويؤخر ذلك وصول التيار الكهربائي لها وفي أحيان كثيرة هذا الأمر يحدث في المناطق التي تكثر فيها خطوط القلاب أو سرقة التيار الكهربائي، وهو ما تقوم الشركة على الدوام بمواجهته والتصدي له عبر حملات تفتيشية مستمرة ومتعاقبة.

وأكد ثابت، بأن الشركة تطلب من المواطنين إبلاغها في حال وجود تعديات أو في حال تأخر الكهرباء عنهم أو حدوث عجز يومي في هذه الأيام وذلك عبر الرقم "133".

وفيما يتعلق بالاستعداد لفصل الشتاء، أكد المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء، بأن هناك استعدادات كبيرة من قبل طواقم الشركة لتك الفترة من العام وخاصة فصل الشتاء.

وأضاف: شكلت إدارة الشركة لجنة متخصصة تضم في عضويتها أغلب التخصصات للبدء الفوري بتنفيذ خطة الشركة الخاصة بالشتاء، وبالفعل هناك أعمال ومهام يتم تنفيذها حالياً وكثير من المواطنين شاهدوها في الطرقات، مثل قص أغصان الأشجار المتلامسة مع كوابل وأسلاك الكهرباء، وخطوط الشبكات بين المحافظات.

وأشار ثابت إلى أن هناك آليات متخصصة تقوم بغسيل بعض الشبكات والمحولات والعوازل لتنظيفها من الغبار والأتربة لتقليل عملية التأين، وأيضا إجراءات خاصة بالتأكد من سلامة الأعمدة ومأمونيتها مثل الأعمدة الخشبية، فتم تغيير الكثير من الأعمدة الخشبية الضعيفة أو الآيلة للسقوط، وأيضاً تركيب قواطع أوتوماتيكية على كثير من الخطوط الناقلة للتحكم فيها عن بعد.

وشدد على أنه كما يتم حالياً إنتاج الكثير من المواد الإعلامية الخاصة بتوعية المواطنين من خطورة التعامل مع الكهرباء واجراءات تحضير المنازل والمنشآت لفصل الشتاء وكيفية التعامل وقت الأخطار وكثير من التعليمات.

وأعرب ثابت عن أمنية الشركة، بالسلامة لكل أبناء شعبنا، وهي تدعوهم بضرورة متابعة صفحات الشركة على شبكة الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تطبيق خدماتي حتي يكونوا على تواصل مستمر مع الشركة والاطلاع على كل جديد من التعليمات والخدمات.

أخبار ذات صلة

التنمية الاجتماعية تعلق على مقتل مواطنة من قلقيلية

التنمية الاجتماعية تعلق على مقتل مواطنة من قلقيلية

الرجوب: بدأت حوارًا بعيدًا عن الأضواء مع العاروري بمساندة الرئيس عباس

الرجوب: بدأت حوارًا بعيدًا عن الأضواء مع العاروري بمساندة الرئيس عباس

محافظ سلطة النقد يلتقي بممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين

محافظ سلطة النقد يلتقي بممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين

شبكة المنظمات الأهلية: آن الأوان لحماية النساء فوراً عبر قانون رادع

شبكة المنظمات الأهلية: آن الأوان لحماية النساء فوراً عبر قانون رادع

الاحتلال يهدم منزلا ويستولي على معدات للبناء في الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يهدم منزلا ويستولي على معدات للبناء في الخضر جنوب بيت لحم

بدءاً من الثلاثاء..اتحاد المعلمين بالضفة يقرر العودة لـ &#34;التعليم عن بعد&#34; بسبب أزمة الرواتب

بدءاً من الثلاثاء..اتحاد المعلمين بالضفة يقرر العودة لـ "التعليم عن بعد" بسبب أزمة الرواتب

هيئة الأسرى: 39 أسيرة يعانين أوضاعا معيشية صعبة في &#34;الدامون&#34;

هيئة الأسرى: 39 أسيرة يعانين أوضاعا معيشية صعبة في "الدامون"

أسيران شقيقان يدخلان عامهما الـثامن في سجون الاحتلال

أسيران شقيقان يدخلان عامهما الـثامن في سجون الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

التنمية الاجتماعية تعلق على مقتل مواطنة من قلقيلية

التنمية الاجتماعية تعلق على مقتل مواطنة من قلقيلية

محافظ سلطة النقد يلتقي بممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين

محافظ سلطة النقد يلتقي بممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين

شبكة المنظمات الأهلية: آن الأوان لحماية النساء فوراً عبر قانون رادع

شبكة المنظمات الأهلية: آن الأوان لحماية النساء فوراً عبر قانون رادع

الاحتلال يهدم منزلا ويستولي على معدات للبناء في الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يهدم منزلا ويستولي على معدات للبناء في الخضر جنوب بيت لحم

هيئة الأسرى: 39 أسيرة يعانين أوضاعا معيشية صعبة في &#34;الدامون&#34;

هيئة الأسرى: 39 أسيرة يعانين أوضاعا معيشية صعبة في "الدامون"

أسيران شقيقان يدخلان عامهما الـثامن في سجون الاحتلال

أسيران شقيقان يدخلان عامهما الـثامن في سجون الاحتلال

الاقتصاد: إحالة 1184 تاجرًا للنيابة منذ بدء جائحة (كورونا) في غزة

الاقتصاد: إحالة 1184 تاجرًا للنيابة منذ بدء جائحة (كورونا) في غزة

التنمية بغزة: تخصيص رقم مجاني للاستفسار عن المنحة القطرية

التنمية بغزة: تخصيص رقم مجاني للاستفسار عن المنحة القطرية

منوعات

جنى عمرو دياب تحتضن شاب في أحدث ظهور لها..متابعون: &#34;خطيبك ولا عادي؟&#34;

جنى عمرو دياب تحتضن شاب في أحدث ظهور لها..متابعون: "خطيبك ولا عادي؟"

شاهد: حفل زفاف ابنة سليمان عيد: &#34;العروسة مش شبه أبوها&#34;

شاهد: حفل زفاف ابنة سليمان عيد: "العروسة مش شبه أبوها"

زوجة فنان عراقي تنتحر بواسطة (كلاشينكوف).. رفضت غنائه في الملاهي

زوجة فنان عراقي تنتحر بواسطة (كلاشينكوف).. رفضت غنائه في الملاهي

شاهد: والدة سارة الكندري تناشد أمير الكويت للافراج عن ابنتها

شاهد: والدة سارة الكندري تناشد أمير الكويت للافراج عن ابنتها

شاهد: مصطفى الاغا يسأل ابنته: &#34;بتشبهيني؟&#34;.. شاهد ردة فعلها

شاهد: مصطفى الاغا يسأل ابنته: "بتشبهيني؟".. شاهد ردة فعلها

شاهد: سمية الخشاب تحتفل بعيد ميلادها بوصلة رقص

شاهد: سمية الخشاب تحتفل بعيد ميلادها بوصلة رقص

شاهد: مريم حسين وجو رعد يثيران الجدل بقبلاتهما والحديث عن خطوبتهما

شاهد: مريم حسين وجو رعد يثيران الجدل بقبلاتهما والحديث عن خطوبتهما

شاهد: دينا الشربيني تخضع لجلسة تجميلية في الوجه

شاهد: دينا الشربيني تخضع لجلسة تجميلية في الوجه

شاهد: منى السابر تشكو عدم قدرتها على التواصل مع ابنتها حلا الترك

شاهد: منى السابر تشكو عدم قدرتها على التواصل مع ابنتها حلا الترك

شاهد: أحدث ظهور لبنات عامر منيب.. ما عِلاقة تامر حسني؟

شاهد: أحدث ظهور لبنات عامر منيب.. ما عِلاقة تامر حسني؟

عربي

البحرين: قريبًا سنبدأ التبادل البريدي مع إسرائيل

البحرين: قريبًا سنبدأ التبادل البريدي مع إسرائيل

دار الإفتاء المصرية تعلق على قضية &#34;الإساءة&#34; إلى إذاعة القرآن الكريم

دار الإفتاء المصرية تعلق على قضية "الإساءة" إلى إذاعة القرآن الكريم

مؤسسة إعلامية جزائرية تقاضي صحفية بتهمة الإساءة للإسلام

مؤسسة إعلامية جزائرية تقاضي صحفية بتهمة الإساءة للإسلام

موريتانيا: ليبي اقتحم مكتب سفارة فلسطين وحاول إحراقها

موريتانيا: ليبي اقتحم مكتب سفارة فلسطين وحاول إحراقها