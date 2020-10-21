"كهرباء غزة" تكشف أسباب تحسن التوزيع بهذه الأوقات ومشكلات بعض المناطق والاستعداد لفصل الشتاء





وقال المتحدث باسم الشركة، محمد ثابت، في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إن الأوقات التي يكون فيها الطقس معتدلاً والأجواء ليست حارة، حيث أن المواطنين حاليا يعزفون عن استخدام أجهزة التكييف والتبريد التي كانت مستخدمة خلال فصل الصيف بكثرة، وهو "الأمر الذي يمكن الشركة من استثمار كل الطاقة المتوفرة لها وترجمتها لساعات كهرباء إضافية".



وفيما يتعلق ببعض المناطق التي تشكو من عدم وجود عدل في توزيع التيار الكهربائي، أكد ثابت: بالنسبة لبعض المناطق التي تشكو، باعتقادي بأن هذا الأمر ليس دقيقاً.





وأوضح المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء، بأن الأوقات الحالية من العام تتوفر كهرباء زيادة للجميع، ويتم توزيعها بالعدل على كافة المناطق دون تمييز.





واستدرك: قد تكون هناك أعطال أو إصلاحات معينة في أي منطقة، ويؤخر ذلك وصول التيار الكهربائي لها وفي أحيان كثيرة هذا الأمر يحدث في المناطق التي تكثر فيها خطوط القلاب أو سرقة التيار الكهربائي، وهو ما تقوم الشركة على الدوام بمواجهته والتصدي له عبر حملات تفتيشية مستمرة ومتعاقبة.



وأكد ثابت، بأن الشركة تطلب من المواطنين إبلاغها في حال وجود تعديات أو في حال تأخر الكهرباء عنهم أو حدوث عجز يومي في هذه الأيام وذلك عبر الرقم "133".



وفيما يتعلق بالاستعداد لفصل الشتاء، أكد المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء، بأن هناك استعدادات كبيرة من قبل طواقم الشركة لتك الفترة من العام وخاصة فصل الشتاء.





وأضاف: شكلت إدارة الشركة لجنة متخصصة تضم في عضويتها أغلب التخصصات للبدء الفوري بتنفيذ خطة الشركة الخاصة بالشتاء، وبالفعل هناك أعمال ومهام يتم تنفيذها حالياً وكثير من المواطنين شاهدوها في الطرقات، مثل قص أغصان الأشجار المتلامسة مع كوابل وأسلاك الكهرباء، وخطوط الشبكات بين المحافظات.





وأشار ثابت إلى أن هناك آليات متخصصة تقوم بغسيل بعض الشبكات والمحولات والعوازل لتنظيفها من الغبار والأتربة لتقليل عملية التأين، وأيضا إجراءات خاصة بالتأكد من سلامة الأعمدة ومأمونيتها مثل الأعمدة الخشبية، فتم تغيير الكثير من الأعمدة الخشبية الضعيفة أو الآيلة للسقوط، وأيضاً تركيب قواطع أوتوماتيكية على كثير من الخطوط الناقلة للتحكم فيها عن بعد.





وشدد على أنه كما يتم حالياً إنتاج الكثير من المواد الإعلامية الخاصة بتوعية المواطنين من خطورة التعامل مع الكهرباء واجراءات تحضير المنازل والمنشآت لفصل الشتاء وكيفية التعامل وقت الأخطار وكثير من التعليمات.



وأعرب ثابت عن أمنية الشركة، بالسلامة لكل أبناء شعبنا، وهي تدعوهم بضرورة متابعة صفحات الشركة على شبكة الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تطبيق خدماتي حتي يكونوا على تواصل مستمر مع الشركة والاطلاع على كل جديد من التعليمات والخدمات.



خاص دنيا الوطنأكدت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن أسباب التحسن في جدول التوزيع، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بانخفاض الطلب على الطاقة في هذه الأوقات من السنة.