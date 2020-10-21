حنا: هنالك استغلال لجائحة (كورونا) بهدف فرض وقائع وحقائق جديدة بالقدس



واكد أنه وفي ظل الجائحة القدس تتعرض لحملة مسعورة بهدف النيل من هويتها وطابعها ومكانة مقدساتها واوقافها كما وسياسة التنكيل بالمواطنين الذين يتعرضون لضائقة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة في ظل هذا الوباء الذي اجتاح العالم بأسره واتى الى بلادنا مخلفا الكثير من المآسي الانسانية والاجتماعية والسيكولوجية .



وحذر من خطورة ما يخطط لمدينة القدس حيث هنالك استغلال للجائحة لتمرير مشاريع خطيرة في المدينة المقدسة تستهدف المقدسيين وحضورهم وثباتهم وصمودهم وارادتهم ، ويجب التعاطي بجدية مع هذه التحديات .



وتابع نسأل الله ان تزول هذه الجائحة غير مأسوف عليها وذلك بأسرع ما يمكن ، والفلسطينيون لن يؤثر عليهم شيء فهم صامدون ثابتون مرابطون في مدينتهم ومقدساتهم ولن يؤثر شيئا على معنوياتهم وارادتهم .





رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن السلطات الاحتلالية انما تستغل جائحة الكورونا وذلك بهدف فرض وقائع جديد في القدس .