شؤون فلسطينية

"وكلاء السياحة والسفر" بغزة: نطالب بإعطاء أولوية لقطاع السياحة ضمن خطط المانحين التنموية والتمويلية

"وكلاء السياحة والسفر" بغزة: نطالب بإعطاء أولوية لقطاع السياحة ضمن خطط المانحين التنموية والتمويلية
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر، وسيم مشتهى، جميع الجهات الناظمة والقطاع الخاص والمجتمع المانح بإعطاء أولوية لقطاع السياحة ضمن خططهم التنموية والتمويلية، ورفع اَي رسوم او ضرائب على هذا القطاع لفترة لا تقل عن سنة.

وأكد مشتهى في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على ضرورة عمل منصات إعلامية وترويجية لهذا القطاع، وتوفير برامج تشغيل للعاملين في هذا القطاع، والمساندة والدعم في عملية توفير دورات بناء قدرات متنوعة لهذا القطاع، مشدداً على توفير منح او قروض صفرية لهذا القطاع.

وأوضح أنه بدون مشاركة الجميع والعمل بروح الفريق لا يمكن تحقيق أي خطوة في مجال النمو والتنمية الاقتصادية للوطن.

وقال: تعتبر السياحة من أحد القطاعات الخدماتية الهامة في توليد الدخل والتشغيل، وهي الواجهة التصديرية لأي دولة لما تقدمه من صور بصرية وذهنية عن نفسها من خلال هذا القطاع الذي يضم عدة قطاعات متعددة ومتنوعة ومنها قطاع السياحة والسفر.

وأضاف مشتهى: يعد مجال السياحة والسفر من المجالات الأكثر عرضة للأزمات الداخلية والخارجية مما يسبب تحديات عديدة تؤثر في جانبي التشغيل والسيولة، وانطلاقا من أن قطاع غزة واجه مشاكل متجذرة مرتبطة في صعوبة الحركة والعبور كان هذا القطاع من القطاعات الأكثر عرضة للفجوات العميقة.

وكانت آخر هذه الأزمات جائحة (كورونا) الذي القت بظلالها على كل محاور هذا القطاع الذي بات الأكثر تضررا بكل المؤشرات والارقام سواء من حيث توقف العمل وتوقف جميع الحجوزات والرحلات وغيرها من الانشطة والفعاليات التي تقوم بها هذه المكاتب، وفق تصريح مشتهى.

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