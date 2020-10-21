حنا: استهداف المؤسسات المقدسية يهدف لتهميش واضعاف الحضور الفلسطيني بالمدينة المقدسة



وأكد في بيان له وصل (دنيا الوطن) اننا اذ نعرب عن تضامننا مع هذه المؤسسات التي تم اغلاقها فإننا نؤكد بأن الفلسطينيين في القدس الذين يتعرضون لكل هذه المضايقات انما لن تثنيهم السياسات الاحتلالية من ان يعبروا دوما عن انتماءهم لمدينتهم وعشقهم لهذه البقعة المقدسة من العالم .



وأوضح أن المقدسيين المسيحيين والمسلمين انما يسكنون في القدس باجسادهم ولكن القدس ساكنة في قلوبهم ولن تتمكن اية قوة غاشمة من انتزاع القدس من وجداننا وثقافتنا وهويتنا فنحن لسنا غرباء او عابري سبيل في مدينتنا المقدسة بل نحن في عاصمتنا الروحية والوطنية حاضنة اهم مقدساتنا واوقافنا الاسلامية والمسيحية .

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأنه تم اغلاق اكثر من 100 مؤسسة مقدسية في المدينة المقدسة في محاولة هادفة لتهميش الحضور الفلسطيني الوطني في القدس والنيل من معنويات المقدسيين وارادتهم وصمودهم وثباتهم في مدينتهم المقدسة .