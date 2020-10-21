حركة فتح تنعى القيادي الراحل حازم أبو شنب

حازم أبو شنب

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رام الله - دنيا الوطن

نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، المناضل حازم أبو شنب، الذي توفي اليوم الأربعاء، في مستشفى فلسطين في العاصمة المصرية القاهرة، بعد صراع مع المرض.



وقالت "فتح"، ان فلسطين قد خسرت مناضلا كبيرا أمضى حياته في الدفاع عن قضية شعبه ووطنه، واعلاء كلمة فلسطين في كل مكان، معربة عن تعازيها الحارة لعائلة الراحل، ولأبناء حركة "فتح" ولأبناء شعبنا الفلسطيني، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



والفقيد أبو شنب، قيادي بارز في الحركة الوطنية الفلسطينية، ومن قيادات حركة "فتح"، وحاصل على درجتي الماجستير والدكتوراة في مجال الإعلام الفلسطيني وصناعة الرأي العام منذ سنوات.



وكان الراحل عضوا في المجلس الثوري لحركة "فتح"، وناطقا رسميا سابقا باسمها، وسفيرا سابقا لدولة فلسطين لدى باكستان، وعضوا في المجلس الاستشاري للحركة.