هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل اهمال الحالة الصحية للأسير المريض عماد كميل

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل إهمال الحالة الصحية للأسير المريض عماد راشد كميل(55عاماً) من سكان بلدة قباطية، قضاء مدينه جنين، والقابع حاليا في سجن جلبوع.



ولفتت الهيئة، إلى أن الأسير يعاني العديد من الأمراض الجسدية والنفسية، وتتعمد إدارة السجون عدم إجراء الفحوصات اللازمة لحالته المرضية وتماطل في تقديم العلاجات والصور اللازمة، ولا يعطى سوى مسكن يسمى profen.



وبينت، أن الأسير كميل كان قد اعتقل في العام 1998، وتعرض خلال التحقيق آنذاك لصنوف شتى من التعذيب والتي أثرت على حالته الصحية والنفسية فيما بعد، وأصدرت محاكم الاحتلال بحقه حكما يقضي بالسجن المؤبد مدى الحياة.



واوضحت الهيئة، أن الأسير يعاني من ضيق وصعوبة في التنفس ومن التهابات حادة في الجيوب الأنفية أدت الى فقدان كامل لحاسة الشم، كما يعاني الأسير من غباش بالرؤيا وأوجاع بالمعدة ومنطقة البطن ومن التهابات في المسالك البولية يصاحبها نزيف أثناء التبول، وكذلك من آلآم في عظام القدمين عند الوقوف والمشي.