الصحة: نحن على أتم الاستعداد لمواجهة جائحة (كورونا) في فصل الشتاء

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة، ناجي نزال إن الوزارة على أتم الاستعداد لمواجهة جائحة كورونا في فصل الشتاء القادم، وقامت بتجهيز عدة مشافي لذات الغرض وتزويدها بالتجهيزات اللازمة والطواقم الطبية، مشيرا إلى أنه يجري تجهيز مشفى دورا ليكون مركزيٌ بمحافظة الخليل، وتزويده بالأخصائيين ورفع عدد الأسرة إلى 70 سريرا وإضافة عدد أسرة العناية المكثفة.



وأضاف نزال في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاربعاء، أن الوزارة تعمل على تجهيز مشفى عزون بقلقيلية ليتسع ل50 سريرا ، وكذلك المستشفى العسكري بنابلس بسعة 30 سريرا لافتا في السياق إلى انه تم تزويد كافة المشافي بأجهزة التنفس الاصطناعي على أن تصل كمية جديدة منها في الفترة القادمة من الخارج .