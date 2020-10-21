الخليل: تسجيل 60 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) صباح اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مدير صحة جنوب الخليل د. عفيف عطاونة تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة صباح اليوم مشيرا إلى أن الوضع الوبائي ومنحنى تسجيل الإصابات بالخليل مستقر إلى جانب ارتفاع ملحوظ في نسبة حالات التعافي.



وقال عطاونة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الاربعاء، إن عدد الإصابات التي سُجلت في محافظة الخليل منذ بدء الجائحة بلغ 18 ألف إصابة تماثل للشفاء 93 % منها فيما يبلغ عدد الحالات النشطة 770 إصابة.



وأشار عطاونة إلى وجود انخفاض ملحوظ في إدخال المرضى إلى المشافي وممن هم على أسرة العلاج، مبينا أنه ورغم ذلك إلى أنه هناك عملية مراقبة بحذر شديد للوضع الوبائي وحشد الزيد من الطاقات لما هو قادم في الشتاء.



وأوضح عطاونة أنه وفي ضوء تحذيرات منظمة الصحة العالمية من موجة جديدة لفيروس كورونا، أوضح أن وزارة الصحة تكثف من جهودها في كل المشافي المخصصة لعلاج كورونا مبينا أنه سيتم خلال الأيام القادمة رفد مشفى دورا والمشافي الأخرى بالمحافظة والتي خصصت فيها أقسام الكورونا بمزيد من الكوادر الطبية لاستيعاب أعداد كبيرة من المصابين .