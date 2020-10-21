لجنة طوارئ القدس: استمرار عزوف المقدسيين عن اجراء فحص (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو لجنة طوارئ القدس منير الغول إن الطواقم الطبية سحب يوم أمس 100 عينة فقط في محطتي الشيخ جراح وجبل المكبر بالمدينة المقدسة، ما يدل على ان هناك حالة لا مبالاة بالتعامل مع فيروس كورونا.



وحذر الغول في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الاربعاء، من احتمالية تزايد الاصابات قبيل دخول فصل الشتاء، داعيا المقدسيين باتباع قواعد السلامة والصحة العامة لحصر تفشي الوباء.