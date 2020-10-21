جنيف: بعثة فلسطين تبعث برسائل تحذر فيها من الوضع الخطير للأسير ماهر الأخرس

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رام الله - دنيا الوطن

قال مندوب فلسطين الدائم في جنيف والمؤسسات الدولية الاخرى ابراهيم خريشة انه تم الاسبوع الماضي ارسال عدة رسائل للفريق المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص للعدالة والمقرر الخاص حول فلسطين ورئيس الصليب الاحمر الدولي جرى فيها شرح الوضع الخطير للأسير ماهر الاخرس جراء إضرابه عن الطعام.



واضاف خريشة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الاربعاء، ان الاتصالات تركزت على ضرورة الضغط على اسرائيل لتحديد موعد للإفراج عن الاسير الاخرس وانهاء اعتقاله الاداري محذرا في الوقت ذاته من الحديث حول نقله الى احد مستشفيات القدس حيث بالإمكان اعادة اعتقاله مرة اخرى حين تتحسن صحته مشيرا الى ان الاحتلال بسياسة الاعتقال الاداري المخالفة للقانون يريد استغلال معاناة الاسير واهله لبث روح الاحباط في شعبنا.



واعرب مندوب فلسطين الدائم في جنيف عن امله بأن يكون هناك تدخل فعال من مكتب المفوض السامي الذي بات يُحارب من قبل دولة الاحتلال بمنع تجديد اقامة الموظفين الاجانب العاملين في الارض المحتلة ومحاولة تفريغه من الموظفين اللذين يراقبون اوضاع حقوق الانسان في فلسطين مشددا على مواصلة الضغط عبر المجموعات الدولية من اجل انهاء الاعتقال الاداري للأسير ماهر الاخرس.