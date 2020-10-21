وزارة الخارجية: انتهاء حملة عودة العالقين إلى الوطن

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مستشار وزير الخارجية د. احمد الديك عن انتهاء حملة عودة الأحباب العالقين إلى أرض الوطن بعد وصول آخر طائرة قادمة من الولايات المتحدة الامريكية وتحمل على متنها 245 مواطنا ، مؤكدا استمرار حركة سفر المواطنين وأنه لا تغيير على الالية المتبعة في السفر عبر معبر الكرامة .



وفيما يتعلق بسفر المواطنين من داخل الوطن إلى خارجه للالتحاق بأعمالهم ودراستهم ، أوضح الديك في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الأربعاء، أن 245 طالبا سافروا بالأمس للالتحاق بدراستهم إضافة الى دفعة من رجال الأعمال إلى تركيا ، على أن تغادر اليوم دفعة أخرى إلى الكويت مشيرا إلى مواصلة الجهود لتأمين التحاق الطلبة بدراستهم في كل من الاردن ومصر .