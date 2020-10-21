مستشار رئيس الوزراء: الغاء أكثر من 120 تخصص جامعي مقابل استحداث 60 تخصص جديد

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رام الله - دنيا الوطن

قال مستشار رئيس الوزراء أحمد العزم إن الحكومة بالتنسيق مع الجامعات ألغت أكثر من 120 تخصص جامعي مقابل استحداث 60 تخصص جديد لتواكب متطلبات السوق المحلي والعالمي.



وأضاف العزم في حديث لإذاعة صوت فلسطين صباح اليوم الاربعاء، أن كافة اللقاءات التي جمعت الحكومة والشركاء الاوربيين تم خلالها الحديث والنقاش أيضا حول أهمية البدء بمشاريع عدة تولد فرص عمل للخريجين الجدد والشباب العاطلين عن العمل.



وأكد العزم أن هناك سلسلة من اللقاءات التي تجري بين الحكومة الفلسطينية وممثلي الدول الاوروبية والتي تستهدف جميعها مناقشة المساعدات للعام المقبل خاصة في ظل توقف المشاريع لهذا العام بسبب جائحة كورونا، لافتا إلى أن الجانب الاوروبي التزم بالمساعدات التي تعهد بها ويعمل على إعدادها بالتشاور مع الحكومة بما ينسجم مع الاولويات الوطنية.



واوضح العزم انه تم العرض على الشركاء الأوروبيين مشاريع عدة لتقديم المساعدات لها كمشروع جامعة التدريب المهني والتقني والتي تم البدء فعليا في بنائها، إلى جانب الانتهاء من المخططات الهندسية لبناء مدرسة لنخبة المبدعين والموهوبين حيث يتم الآن الحشد الدولي لها للبدء في خطوات تنفيذها على الأرض.