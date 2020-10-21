الفرا: تهديدات اوروبية بالمطالبة بتعويضات عن أي منشأة يتم هدمها من قبل الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

قال سفير فلسطين لدى الاتحاد الاوربي عبد الرحيم الفرا ان الرسالة التي بعثتها زيارة وفد من القناصل والسفراء من الاتحاد الاوروبي وبعض دول العالم إلى مسافر يطا كانت واضحة وهي ان الاتحاد لا يعارض الاستيطان فقط وانما يعارض التهجير القسري للمواطنين ويعتبر الارض الفلسطينية محتلة ولا يحق لقوة الاحتلال ان تهجر سكانها.



واضاف الفرا في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الاربعاء، إلى أن هذا الوفد رفع تقريرا لجهاز الخدمة الخارجي في الاتحاد الاوروبي حول المواطنين في تلك المنطقة التي يوجد فيها مدرسة بنيت بتمويل من الاتحاد الذي يعارض بشدة ازالة أي منشأة مولت أوروبياً، مؤكدا بان هناك تهديدات اوروبية بالمطالبة بتعويضات عن أي منشأة يتم هدمها من قبل الاحتلال.



واوضح الفرا أنه سيجري خلال هذا الاسبوع عدة لقاءات مع مسؤولين أوروبيين لتفعيل ما جاء في بيان جوزيب بوريل وبيان الدول الخمس الكبرى في الاتحاد الاوروبي حول الاستيطان وضرورة تطبيق القرار 2334 مؤكدا ان الاتحاد الاوروبي لا يعترف باي تغيير تقوم به سلطات الاحتلال على خطوط الرابع من حزيران عام 67 .



واوضح الفرا انه سيتم التأكيد على ضرورة فرض عقوبات على اسرائيل باعتبار انها لن تتوقف عن الاستيطان ولا تهتم بالبيانات التي يصدرها الاتحاد الأوروبي وعليه ان يتجه الى خطوات عملية بفرض عقوبات واضحة على اسرائيل التي لا تفهم الا لغة العقوبات.