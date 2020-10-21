جيش الاحتلال يُصنف الذراع الطلابي للجبهة الشعبية كمنظمة غير مشروعة في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
قرر جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، اعتبار الذراع الطلابي للجبهة الشعبية، منظمة غير مشروعة.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "وقع قائد المنطقة الوسطى الجنرال تامير يديعي على قرار يعتبر بموجبه كتلة القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي (القطب) الذراع الطلابي للجبهة الشعبية، "منظمة غير مشروعة في منطقة الضفة الغربية".
قرر جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، اعتبار الذراع الطلابي للجبهة الشعبية، منظمة غير مشروعة.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "وقع قائد المنطقة الوسطى الجنرال تامير يديعي على قرار يعتبر بموجبه كتلة القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي (القطب) الذراع الطلابي للجبهة الشعبية، "منظمة غير مشروعة في منطقة الضفة الغربية".
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