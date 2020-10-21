جيش الاحتلال يُصنف الذراع الطلابي للجبهة الشعبية كمنظمة غير مشروعة في الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

قرر جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، اعتبار الذراع الطلابي للجبهة الشعبية، منظمة غير مشروعة.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "وقع قائد المنطقة الوسطى الجنرال تامير يديعي على قرار يعتبر بموجبه كتلة القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي (القطب) الذراع الطلابي للجبهة الشعبية، "منظمة غير مشروعة في منطقة الضفة الغربية".