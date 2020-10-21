قطاع غزة يُسجل (134) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة تسجيل (134) إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الصحة في تقريرها اليومي انه تم إجراء (1774) فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.



فيما أكدت الصحة تسجيل (93) حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.



وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي (4955) اصابة منها، حالات نشطة حاليا (1934) حالة، أما المتعافين فارتفع (2993).