شؤون فلسطينية

أصحاب المولدات التجارية: ستبقى شبكاتنا ومولداتنا في حالة توقف عن العمل لحين تلبية مطالبنا

أصحاب المولدات التجارية: ستبقى شبكاتنا ومولداتنا في حالة توقف عن العمل لحين تلبية مطالبنا
رام الله - دنيا الوطن
أصدر أصحاب المولدات التجارية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بيانًا صحفيًا، للرد على الاتهامات الموجهة اليهم مؤخرًا بخصوص التعنت بالالتزام بالتسعيرة الجديدة، المُقرة من سلطة الطاقة في قطاع غزة.

وفي بيانهم اللذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، قال أصحاب المولدات: إن مولداتهم وشبكاتهم ستبقى في حالة توقف عن العمل لحين تلبية مطالبهم، بعد عمل اللجنة المُشكلة لهذا الغرض.

وذكر أصحاب المولدات: "اليوم ظهرت أزمة التسعيرة مع الجهات الحكومية، وبعد التوصل إلى اتفاق على تنظيم لجنة للنظر في موضوع التسعيرة والتي كان من ضمن هذه اللجنة ممثل عنا، ولكن فوجئنا بعد البدء بأولى جلسات اللجنة بأن اللجنة لم تكن كما هو متفق عليه".

وأضاف أصحاب المولدات "كان الاتفاق على اشتمال اللجنة لعضو ممثل عن وزارة الاقتصاد، وممثل عن سلطة الطاقة، وآخر يمثل أصحاب المولدات، وممثل عن أهل الخبرة في القطاع الخاص، وكذلك عضو مراقب من جمعية رجال الأعمال، لكن الذين حضروا فقط ممثل وزارة الاقتصاد، وممثل سلطة الطاقة، وبالتالي انسحبنا من اللجنة".

وأكدوا أن انسحابهم نهائي وقطعي، حتى عودة النصاب الحقيقي المتفق عليه على أن تكون اللجنة مستوفية للشروط المتفق عليها، مبينين أن انسحاب اتحاد المقاولين الفلسطينيين من المشهد لهو دليل على مصداقية ادعائهم، بأن التسعيرة غير واقعية، ولا يمكن لأي طرف في القطاع الخاص العمل بها.

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