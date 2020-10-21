النيابة بغزة تفتح تحقيقًا بـ(395) قضية متعلقة بالأمن العام

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رام الله - دنيا الوطن

قالت النيابة العامة في قطاع غزة إنها فتحت تحقيقًا في 395 قضية متعلقة بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.



وأوضحت النيابة في بيان لها الأربعاء، أنها لم تسجل اليوم أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة أو أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.



ولفتت إلى أنها فتحت تحقيقًا في 5 قضايا تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي.



وأفادت أنها حققت بـ 390 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.



وأكدت النيابة أنها اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، وعمدت إلى توقيف 62 متهم على مختلف القضايا المذكورة.



ونوهت إلى استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.