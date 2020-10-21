النيابة بغزة تفتح تحقيقًا بـ(395) قضية متعلقة بالأمن العام

النيابة بغزة تفتح تحقيقًا بـ(395) قضية متعلقة بالأمن العام
رام الله - دنيا الوطن
قالت النيابة العامة في قطاع غزة إنها فتحت تحقيقًا في 395 قضية متعلقة بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.
وأوضحت النيابة في بيان لها الأربعاء، أنها لم تسجل اليوم أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة أو أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.
ولفتت إلى أنها فتحت تحقيقًا في 5 قضايا تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي.
وأفادت أنها حققت بـ 390 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.
وأكدت النيابة أنها اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، وعمدت إلى توقيف 62 متهم على مختلف القضايا المذكورة.
ونوهت إلى استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.
قالت النيابة العامة في قطاع غزة إنها فتحت تحقيقًا في 395 قضية متعلقة بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.
وأوضحت النيابة في بيان لها الأربعاء، أنها لم تسجل اليوم أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة أو أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.
ولفتت إلى أنها فتحت تحقيقًا في 5 قضايا تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي.
وأفادت أنها حققت بـ 390 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.
وأكدت النيابة أنها اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، وعمدت إلى توقيف 62 متهم على مختلف القضايا المذكورة.
ونوهت إلى استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.
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