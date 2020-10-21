قوات الاحتلال تهدم مسكنا في الجفتلك بالأغوار

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مسكنا في قرية الجفتلك بالأغوار.



وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن قوات الاحتلال هدمت مسكنا مكونا من غرفة صفيح وحمام، يعود للمواطن حسن سالم كعابنة من منطقة تل الصمادي في الجفتلك، علما أن المسكن الذي تم هدمه كان قد قُدّم له كمساعدة إنسانية، بعد تعرض مسكنه للهدم نهاية شهر أيلول الماضي.



يذكر أن قوات الاحتلال صعّدت خلال الأشهر الأخيرة من عمليات الهدم في قرية الجفتلك.