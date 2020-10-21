وفاة "حازم أبو شنب" عضو المجلس الثوري لحركة فتح بعد صراع مع المرض

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رام الله - دنيا الوطن

قالت مفوضية الإعلام في حركة فتح: إنه توفي صباح اليوم، الدكتور حازم أبو شنب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، بعد صراع مع المرض.



وذكرت المفوضية عبر منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ"، توفي قبل قليل الدكتور حازم أبو شنب (أبو حسين) في مستشفى فلسطين في القاهرة بعد صراع مع المرض.