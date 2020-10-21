قلقيلية: مقتل سيدة حامل في قرية النبي إلياس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

فتحت الشرطة والنيابة العامة صباح اليوم الاربعاء، تحقيقاً، في ظروف مقتل سيدة عشرينية في قرية النبي إلياس شرق قلقيلية.



وقال رافع رواجبة محافظ قلقيلية، إن الضحية حامل وأم لطفلين، مضيفا أنه تم إلقاء القبض على زوجها وأحد أقاربه.