قناة إسرائيلية: قطر وافقت على تأمين 60 مليون دولار لغزة حتى نهاية العام

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، إن قطر وافقت على تأمين 60 مليون دولار لقطاع غزة، حتى نهاية العام.



ووفق (القناة 13) الإسرائيلية، فإن وفداً إسرائيلياً تمكن من الحصول على موافقة قطر، لتأمين إرسال 60 مليون دولار إلى قطاع غزة، حتى نهاية العام الجاري.



يشار إلى أنه منذ نحو عامين، ووفق اتفاق ترعاه مصر والأمم المتحدة، تقوم قطر بصرف منحة مالية لمئات آلاف الأسر الفقيرة في القطاع، بالإضافة إلى منحة لصرف تكلفة وقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.