شاهد: مشهد غير مألوف لترامب









رام الله - دنيا الوطنرصدت الكاميرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تبرعه بمبلغ من المال أثناء زيارته للكنيسة الدولية في لاس فيغاس، يوم الأحد.وسحب ترامب ما بدا أنه حوالي ثماني ورقات نقدية قيمة الواحدة منها 20 دولاراً، من جيب بنطاله عندما تم تمرير صندوق جمع التبرعات، خلال ظهوره الثالث في الكنيسة.وقام ترامب بعملية عد ورقات النقود قبل أن يتبرع بها، وهو ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ر ترامب القداس الداخلي مع كبير مساعديه، هوب هيكس، والسكرتيرة الصحفية كايلي ماكناني، ورئيس الأركان دان سكافينو، قبل تجمع كارسون سيتي في نيفادا.ويذكر أن معظم الموجودين في الكنيسة يرتدون أقنعة طبية، إلا ترامب الذي شفي مؤخرا من إصابته بفيروس (كورونا).