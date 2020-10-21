الاحتلال يشن حملة اعتقالات بأحياء القدس

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر الأربعاء حملة اعتقالات في قرية العيسوية وبلدة سلوان ومخيم قلنديا بالقدس المحتلة.



وذكر شهود عيان أنّ قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل في قرية العيسوية واعتقلت شبانًا، عرف منهم نصر الله محمود محمود، وتاج محيسن.



كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة واعتقلت الشابين مصطفى مطير وأسامة حمد.



في السياق، اعتقلت شرطة الاحتلال الفتية محمود مهند عودة، وسلطان سامر سرحان من حي بئر أيوب ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.



يذكر أنّ قوات الاحتلال تستهدف أحياء القدس منذ عدة أيام، وتنفّذ اقتحامات للمنازل واعتقالات في صفوف القاصرين والشبان.