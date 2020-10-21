87 يوماً على إضراب الأسير ماهر الأخرس

ماهر الأخرس

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل الأسير ماهر الأخرس (49 عاما) من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 87 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري، وسط تدهور شديد في حالته الصحية.



وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الوضع الصحي للأسير الأخرس، خطير للغاية، ويعاني حالة اعياء شديد ولا يقوى على الحركة، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه.



وأشارت إلى أن حالات تشنج تصيب الأسير الأخرس، وهناك خشية أن تتعرض أعضاؤه الحيوية لانتكاسة مفاجئة في ظل عدم حصوله على المحاليل والمدعمات، الأمر الذي يشكل خطرًا حقيقيًا يهدد حياته بعد هذه الفترة الطويلة من الإضراب.



ودعت الهيئة مؤسسات حقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه فورا، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياته.



وكانت نيابة الاحتلال، طرحت أول أمس على الأسير الأخرس شفهيا نقله الى مستشفى المقاصد بالقدس، وألا يجدد اعتقاله الإداري بعد انتهاء الامر الحالي والافراج عنه بتاريخ 26/11/2020.



وأكدت الهيئة أن سلطات الاحتلال تحاول الالتفاف على معركة الاسير الأخرس، مشيرة إلى أن الأسير الأخرس أكد مواصلته لمعركته بالإضراب المفتوح عن الطعام مطالبا بإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي وبالإفراج الفوري عنه الى منزله.