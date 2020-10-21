دولي

الاتحاد الأوروبي يُهاجم فترة رئاسة ترامب للولايات المتحدة: ضعيفة وليست أهلًا للتحديات

الاتحاد الأوروبي يُهاجم فترة رئاسة ترامب للولايات المتحدة: ضعيفة وليست أهلًا للتحديات
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة الأمريكية، "ضعيفة وليست أهلا للتحديات".

وقال بوريل ووفق ما نقل موقع قناة (روسيا اليوم)، خلال لقاء بالفيديو من بروكسل، خلال المشاركة في النسخة السابعة عشر من منتدى الحوار الإيطالي الإسباني الملتئم في روما: "نرى اليوم كيف تخلت الولايات المتحدة عن ممارسة دورها القيادي".

وخلص الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية إلى القول إنها "المرة الأولى التي لا تقود فيها أمريكا الاستجابة لأزمة، رئاسة ضعيفة للغاية، ولا ترقى إلى مستوى التحديات التي تواجهنا.

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