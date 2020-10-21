الاحتلال يعتقل فتيين من سلوان

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، فتيين بعد مداهمة منزلي ذويهما في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من محمود مهند عودة، وسلطان سامر سرحان، من حي بئر أيوب ببلدة سلوان.