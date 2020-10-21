عربي

عدوان إسرائيلي على مدرسة بريف القنيطرة في سوريا

عدوان إسرائيلي على مدرسة بريف القنيطرة في سوريا
رام الله - دنيا الوطن
قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، عند منتصف الليلة، مدرسة بريف القنيطرة في سوريا.

ووفق وكالة الانباء السورية (سانا)، فقد قالت: إن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف بصاروخ قرابة الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق بعد منتصف الليل على مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي، وأن الاضرار اقتصرت على الماديات.

يذكر أن طيران الاحتلال نفذ خلال الأشهر الماضية عدة اعتداءات على محافظة القنيطرة استهدفت مركبات مدنية، ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من أهالي القرى والبلدات بريف المحافظة.

أخبار ذات صلة

البحرين: قريبًا سنبدأ التبادل البريدي مع إسرائيل

البحرين: قريبًا سنبدأ التبادل البريدي مع إسرائيل

دار الإفتاء المصرية تعلق على قضية &#34;الإساءة&#34; إلى إذاعة القرآن الكريم

دار الإفتاء المصرية تعلق على قضية "الإساءة" إلى إذاعة القرآن الكريم

مؤسسة إعلامية جزائرية تقاضي صحفية بتهمة الإساءة للإسلام

مؤسسة إعلامية جزائرية تقاضي صحفية بتهمة الإساءة للإسلام

موريتانيا: ليبي اقتحم مكتب سفارة فلسطين وحاول إحراقها

موريتانيا: ليبي اقتحم مكتب سفارة فلسطين وحاول إحراقها

هل بدأت السودان باجراءات تسليم عمر البشير للجنائية الدولية؟

هل بدأت السودان باجراءات تسليم عمر البشير للجنائية الدولية؟

الأردن يقرر فرض حظر التجول يوم بالأسبوع حتى نهاية العام

الأردن يقرر فرض حظر التجول يوم بالأسبوع حتى نهاية العام

الإمارات توجه دعوة للفلسطينيين والإسرائيليين بشأن &#34;مفاوضات السلام&#34;

الإمارات توجه دعوة للفلسطينيين والإسرائيليين بشأن "مفاوضات السلام"

السلطات الاردنية تسمح لوالد &#34;فتى الزرقاء&#34; بزيارته في المستشفى

السلطات الاردنية تسمح لوالد "فتى الزرقاء" بزيارته في المستشفى

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;اليونسكو&#34; تشيد بأداء اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم

"اليونسكو" تشيد بأداء اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بأحياء القدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بأحياء القدس

87 يوماً على إضراب الأسير ماهر الأخرس

87 يوماً على إضراب الأسير ماهر الأخرس

الاحتلال يعتقل فتيين من سلوان

الاحتلال يعتقل فتيين من سلوان

تعرف على أسعار الخضار والفواكه والدجاج في أسواق قطاع غزة

تعرف على أسعار الخضار والفواكه والدجاج في أسواق قطاع غزة

الاحتلال يطارد عمالا في الجلمة

الاحتلال يطارد عمالا في الجلمة

سلفيت: قرار بإغلاق مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة بسبب (كورونا)

سلفيت: قرار بإغلاق مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة بسبب (كورونا)

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 228 منشأة وتوجه التنبيه الشديد لـ 10 أخرى

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 228 منشأة وتوجه التنبيه الشديد لـ 10 أخرى

منوعات

شاهد: والدة سارة الكندري تناشد أمير الكويت للافراج عن ابنتها

شاهد: والدة سارة الكندري تناشد أمير الكويت للافراج عن ابنتها

شاهد: مصطفى الاغا يسأل ابنته: &#34;بتشبهيني؟&#34;.. شاهد ردة فعلها

شاهد: مصطفى الاغا يسأل ابنته: "بتشبهيني؟".. شاهد ردة فعلها

شاهد: سمية الخشاب تحتفل بعيد ميلادها بوصلة رقص

شاهد: سمية الخشاب تحتفل بعيد ميلادها بوصلة رقص

شاهد: مريم حسين وجو رعد يثيران الجدل بقبلاتهما والحديث عن خطوبتهما

شاهد: مريم حسين وجو رعد يثيران الجدل بقبلاتهما والحديث عن خطوبتهما

شاهد: دينا الشربيني تخضع لجلسة تجميلية في الوجه

شاهد: دينا الشربيني تخضع لجلسة تجميلية في الوجه

شاهد: منى السابر تشكو عدم قدرتها على التواصل مع ابنتها حلا الترك

شاهد: منى السابر تشكو عدم قدرتها على التواصل مع ابنتها حلا الترك

شاهد: أحدث ظهور لبنات عامر منيب.. ما عِلاقة تامر حسني؟

شاهد: أحدث ظهور لبنات عامر منيب.. ما عِلاقة تامر حسني؟

شاهد: صورة لعبير صبري بعمر الـ19 .. هل تغيرت ملامحها؟

شاهد: صورة لعبير صبري بعمر الـ19 .. هل تغيرت ملامحها؟

جنح الجيزة: براءة ريهام سعيد من &#34;سب وقذف&#34; شقيق ياسمين عبد العزيز

جنح الجيزة: براءة ريهام سعيد من "سب وقذف" شقيق ياسمين عبد العزيز

نوال الزغبي تواجه موقفاً محرجاً بسبب هذه الصورة... الجمهور ينشرها قبل التعديل

نوال الزغبي تواجه موقفاً محرجاً بسبب هذه الصورة... الجمهور ينشرها قبل التعديل

عربي

دار الإفتاء المصرية تعلق على قضية &#34;الإساءة&#34; إلى إذاعة القرآن الكريم

دار الإفتاء المصرية تعلق على قضية "الإساءة" إلى إذاعة القرآن الكريم

مؤسسة إعلامية جزائرية تقاضي صحفية بتهمة الإساءة للإسلام

مؤسسة إعلامية جزائرية تقاضي صحفية بتهمة الإساءة للإسلام

هل بدأت السودان باجراءات تسليم عمر البشير للجنائية الدولية؟

هل بدأت السودان باجراءات تسليم عمر البشير للجنائية الدولية؟

الأردن يقرر فرض حظر التجول يوم بالأسبوع حتى نهاية العام

الأردن يقرر فرض حظر التجول يوم بالأسبوع حتى نهاية العام