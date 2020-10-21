عدوان إسرائيلي على مدرسة بريف القنيطرة في سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، عند منتصف الليلة، مدرسة بريف القنيطرة في سوريا.



ووفق وكالة الانباء السورية (سانا)، فقد قالت: إن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف بصاروخ قرابة الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق بعد منتصف الليل على مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي، وأن الاضرار اقتصرت على الماديات.



يذكر أن طيران الاحتلال نفذ خلال الأشهر الماضية عدة اعتداءات على محافظة القنيطرة استهدفت مركبات مدنية، ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من أهالي القرى والبلدات بريف المحافظة.