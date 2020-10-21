غانتس: المعادلة الإسرائيلية في قطاع غزة قد تغيرت فلا صاروخ ولا بالون

وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس: إن المعادلة الإسرائيلية في الجنوب قد تغيرت، فلا بالون ولا صاروخ ولا شيء مقبول.



وأضاف غانتس، وفق قناة (كان): "الليلة الماضية قصفنا مواقع لحركة حماس، وسنستمر في ذلك، كلما يتم قصف مناطق الغلاف، فإسرائيل يجب أن تدافع عن أنفسها من أي هجوم".



وبشأن الهجوم المنسوب "لإسرائيل" في سوريا الليلة الماضية، قال غانتس: "لن أتطرق لمن أطلق النار على من في الليل، لكن ما سأقوله أنه لن يُسمح لحزب الله أو "الإرهابيين" الإيرانيين بالتموضع على حدود مرتفعات الجولان".



وذكر "سنفعل كل ما يلزم لدفعهم بعيدًا، نحن نفعل ذلك باستمرار، ولن نتوقف في حماية حدودنا".