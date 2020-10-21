تعرف على أسعار الخضار والفواكه والدجاج في أسواق قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج في أسواق قطاع غزة، اليوم الأربعاء، على النحو التالي:



أسعار الخضروات:



بندورة: 1ك = 4 شيكل



خيار: 1ك = 2 شيكل



خيار بلدي: 1ك = 3 شيكل



باذنجان: 1ك = 1 شيكل



بصل: 1 ك = 3 شيكل



بطاطا: 5 ك = 10 شيكل



ليمون: 1ك = 2.5 شيكل



بامية بلدية: 1ك = 7 – 8 شيكل



ملوخية: 1ك = 3 شيكل



لوبيا: 1ك = 5 شيكل



فلفل: 1ك = 3 شيكل



فلفل رومي: 1ك = 3 شيكل



افوكادو: 1ك = 6 شيكل



جزر: 1ك = 2 شيكل



أسعار الفواكه:



الموز: 1ك = 5 شيكل



تفاح: 1ك = 4 شيكل



تفاح أمريكي: 1ك = 7 شيكل



مانجا هندية: 1ك = 3 شيكل



أجاص: 1ك = 4 شيكل



بلح أصفر: 1ك = 5 – 7 شيكل



أسعار الدواجن واللحوم:



بيض: 10 شيكل



دجاج: 11 شيكل



لحمة: 36 شيكل.