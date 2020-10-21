الاحتلال يطارد عمالا في الجلمة

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رام الله - دنيا الوطن

أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، القنابل الصوتية والمسيلة للدموع تجاه العمال بمحاذاة جدار الضم بالقرب من قرية الجلمة شمال شرق جنين بعد مطاردتهم .



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال شنت حملة مطاردة واسعة للعمال وأطلقت القنابل الصوتية والضوئية والغاز المسيل للدموع بمحاذاة جدار الضم المقام فوق أراضي قرية الجلمة تجاه العمال الذين كانوا متوجهين للعمل داخل أراضي الـ 48 .