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شرطة نيويورك تستعد لأعمال شغب محتملة بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية

شرطة نيويورك تستعد لأعمال شغب محتملة بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو أن سلطات المدينة الأمريكية الكبرى تستعد لاضطرابات وأعمال شغب محتملة في المدينة بعد انتخابات الرئاسة في 3 نوفمبر المقبل.

وقال دي بلاسيو خلال مؤتمر صحفي له، يوم الثلاثاء، ردا على سؤال بهذا الصدد إن السلطات تناقش مثل هذا السيناريو، مضيفا أن "هذا العمل جار في إدارة الشرطة ومجلس البلدية"، كما نقلت (روسيا اليوم).

وأضاف "تتوقع السلطات أن تعبر أعداد كبيرة من الناس عن موقفهم في الشوارع بعد الانتخابات، مؤكداً على أنه يجب حماية حقهم في الاحتجاج السلمي، ولكننا لن نتسامح مع العنف".

وأوضح مسؤول رفيع في شرطة نيويورك أن الشرطة لا تتوقع أي أخطار محددة، لكن هناك جدلا حادا داخل البلاد بشأن الانتخابات المقبلة، وأنها ستضع المئات من عناصرها في حالة التأهب اعتبارا من 26 أكتوبر لمنع وقوع أي حوادث في الأماكن العامة عشية الانتخابات.


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