سلفيت: قرار بإغلاق مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة بسبب (كورونا)





وقال كميل في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه تقرر إغلاق مقر المديرية في سلفيت لمدة 48 ساعة ليتسنى للطواقم المختصة إجراء الفحوصات اللازمة للمخالطين وتعقيم المقر ومكاتب الموظفين.





رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، قراراً بإغلاق مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة، بسبب فيروس (كورونا).يأتي ذلك بعدما تبين إصابة مدير مديرية التنمية في المحافظة، خالد الكخن بفيروس (كورونا).