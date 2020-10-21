الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 228 منشأة وتوجه التنبيه الشديد لـ 10 أخرى





يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري بخصوص الاجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين



وتمت زيارة ومتابعة 228 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 215 منها بشروط السلامة العامة.

وخالفت اللجان ثلاث منشآت غير ملتزمة باجراءات السلامة، فيما وجهت التنبيه الشديد لـ 10 منشآت غير ملتزمة.





رام الله - دنيا الوطنقامت لجان الصحة والسلامة العامة المختصة في محافظة الخليل، بجولات ميدانية، في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.