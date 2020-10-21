شؤون فلسطينية

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 228 منشأة وتوجه التنبيه الشديد لـ 10 أخرى

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 228 منشأة وتوجه التنبيه الشديد لـ 10 أخرى
رام الله - دنيا الوطن
قامت لجان الصحة والسلامة العامة المختصة في محافظة الخليل، بجولات ميدانية، في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري بخصوص الاجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين

وتمت زيارة ومتابعة 228 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 215 منها بشروط السلامة العامة.

وخالفت اللجان ثلاث منشآت غير ملتزمة باجراءات السلامة، فيما وجهت التنبيه الشديد لـ 10 منشآت غير ملتزمة.

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