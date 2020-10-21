الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أربعة شبان من مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم.



وأفادت مصادر امنية، باعتقال: محمد إبراهيم عبيات (42 عاما) من وادي أبو فريحة شمال بيت ساحور شرق بيت لحم، وانس عدنان ملش (25 عاما)، من مدينة الدوحة غربا، ووسام يوسف بداونة (20 عاما)، ومصطفى قنيص من مخيم عايدة شمالا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.



وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت في الدوحة إثر اقتحامها من قبل قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز السام والمدمع.