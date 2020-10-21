تركيا: ارتفاع أعداد الوفيات بسبب "الكحول المغشوش" إلى 63 حالة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت السلطات التركية، بأن أعداد الوفيات نتيجة تناول الخمور والكحوليات الفاسدة والمغشوشة في تركيا أرتفع إلى 63 حالة منذ 9 تشرين الأول/ أكتوبر.



ووفق صحيفة (زمان تركيا) فقد أكدت مصادر طبية تركية، أن الحالات توزعت على 10 مدن رئيسية كبرى، بينها إزمير وزونغولداك ومرسين زموغلا.



وأوضحت أن الوفيات في الأيام الأخيرة كانت بسبب الكحوليات والخمور الفاسدة والمغشوشة، وأنها تسببت لهم في حالة تسمم، خاصة مع اللجوء فيها إلى الكحول الميثيلي بدلا من الكحول الإيثيلي بسبب انخفاض سعره.



وشددت السلطات الأمنية مواصلة حملاتها لضبط المتورطين في الجريمة.