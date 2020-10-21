القدس: المتعافون من (كورونا) خلال اليومين الأخيرين أكثر من المصابين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن عضو (وحدة مكافحة كورونا) في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في المدينة، خلال اليومين الأخيرين، أكثر من عدد المصابين به.



وأفاد الجبريني في بيان له، "بتسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) يومي الثلاثاء والإثنين في المدينة". وذكر أنه تم تسجيل 40 إصابة يوم الإثنين، و30 إصابة الثلاثاء.



وأكد تعافي 88 حالة لينخفض بذلك عدد الإصابات النشطة إلى 438 إصابة، بحسب البيان.



واعتبر الجبريني أن "عدد الإصابات المنخفض يدعو إلى التفاؤل لكن بحذر نظرا لقلة عدد الفحوصات".