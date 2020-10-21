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البحرين: قريبًا سنبدأ التبادل البريدي مع إسرائيل

البحرين: قريبًا سنبدأ التبادل البريدي مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أكد الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة، الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، أن التبادل البريدي بين البحرين وإسرائيل سيبدأ قريبا.

وقال بدر بن خليفة وفق ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية: إن التعاون سيكون له مردود اقتصادي إيجابي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل تتماشى مع توجهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة لنشر ثقافة السلام في العالم.

وأشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية تتماشى أيضا وتطلعات المملكة لمزيد من الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط.

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