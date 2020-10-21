موريتانيا: ليبي اقتحم مكتب سفارة فلسطين وحاول إحراقها

رام الله - دنيا الوطنأوقفت الشرطة الموريتانية يوم الثلاثاء، مواطنا ليبيا داخل مبنى سفارة فلسطين في نواكشوط.ونقل موقع (الأخبار) الموريتاني عن مصادر داخل السفارة الفلسطينية، أن المواطن الليبي اقتحم مكتب السفارة وعبث بمحتويات مكتب السفير، وسكرتيرته.وقال المصدر الدبلوماسي: إن المواطن الليبي يمثل بلاده في الهيئة القضائية لاتحاد المغرب العربي بنواكشوط.وأضاف أن منفذ عملية الاقتحام وبعد العبث بمحتويات المكاتب، توجه إلى المطبخ وكان ينوي إحراق السفارة قبل أن تقتحم الشرطة المكان بعد استدعائها من طرف السفارة، وتعتقله.