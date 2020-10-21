دولي

بايدن: سأهزم ترامب بعد أسبوعين

بايدن: سأهزم ترامب بعد أسبوعين
جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إنه سيهزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكتب على حسابه بموقع (تويتر): "سنهزم ترامب بعد أسبوعين".

ويرى بايدن أن الوقت قد حان لإنهاء ما يصفه بـ "موسم الظلام"، متعهدا بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة.

وحذر المرشح الديمقراطي من أنه في حالة بقاء ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات (كورونا) في الولايات المتحدة ستظل مرتفعة، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.

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