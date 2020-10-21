شؤون فلسطينية

"الخارجية": تسجيل حالة وفاة جديدة بـ (كورونا) في صفوف جاليتنا بالولايات المتحدة

"الخارجية": تسجيل حالة وفاة جديدة بـ (كورونا) في صفوف جاليتنا بالولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جاليتنا بالولايات المتحدة، ما يرفع عدد الوفيات في صفوف جالياتنا بمختلف دول العالم إلى 272 منذ بدء الجائحة، فيما لم تسجل اليوم أي إصابة جديدة، ليبقى عدد الإصابات 6578 إصابة.

وقال الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، إن وفاة جديدة بالفيروس سجلت اليوم للمواطنة فاطمة العيسى (85 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 80 حالة، فيما لم تسجل أي إصابة جديدة ليبقى عدد الإصابات في صفوف الجالية 4030 إصابة.

وفي سياق آخر، أفاد الفريق المختص بمتابعة رحلات الإجلاء، بمغادرة دفعة جديدة من الطلبة الأحباب (245) صباح اليوم إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة للالتحاق بدراستهم، وبمغادرة دفعة جديدة من الطلبة والمواطنين الأحباب (110) إلى تركيا للالتحاق بدراستهم، وأعمالهم، حيث كان السفير أحمد الديك في وداع المغادرين.

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