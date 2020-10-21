حماس تنفي أي علاقة لها بتجمع "الشيخ ياسين" الفرنسي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن تجمع الشيخ ياسين ومقره فرنسا ليس له أو لرئيسه عبد الحكيم الصفريوري أي علاقة تنظيمية بالحركة.
وعبرت الحركة، في بيان مقتضب، الثلاثاء، عن استنكارها للمحاولات الإعلامية المغرضة التي تسعى إلى الزج باسم الحركة في معركة داخلية لسنا طرفاً فيها، مضيفةً: "معركتنا فقط ضد الاحتلال الصهيوني من أجل الحرية والاستقلال".
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن تجمع الشيخ ياسين ومقره فرنسا ليس له أو لرئيسه عبد الحكيم الصفريوري أي علاقة تنظيمية بالحركة.
وعبرت الحركة، في بيان مقتضب، الثلاثاء، عن استنكارها للمحاولات الإعلامية المغرضة التي تسعى إلى الزج باسم الحركة في معركة داخلية لسنا طرفاً فيها، مضيفةً: "معركتنا فقط ضد الاحتلال الصهيوني من أجل الحرية والاستقلال".
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