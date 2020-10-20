إصابة سيدة بجروح خطيرة بعد تعرضها لإطلاق نار شمال القطاع

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خاص دنيا الوطن

أفاد الدكتور صلاح أبو ليلة، مدير الاسعاف والطورائ في مستشفى الاندونيسي شمالي قطاع غزة، بوصول سيدة مصابة بطلق ناري، مساء اليوم الثلاثاء، إثر تعرضها لإطلاق نار.



وقال أبو ليلة في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": "وصلت السيدة الى المستشفى وهي مصابة برصاصة واحدة استقرت في منطقة ما بين الصدر والكتف، ويجري التعامل معها".



من جانبه، أكد العقيد أيمن البطنيجي، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن السيدة أصيبت جراء اطلاق النار عليها، واصفا حالتها بالخطيرة.



وقال: "السيدة مصابة بطلق أو طلقين ناريين في الصدر، ولم يُعرف حتى اللحظة تفاصيل او اسباب الحادثة".