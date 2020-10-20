الطيران الإسرائيلي يقصف أهدافا وسط وجنوب قطاع غزة

أقدمت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، على قصف أهداف وسط وجنوب قطاع غزة، ليلة الثلاثاء، وذلك بزعم ردها على إطلاق صاروخ من القطاع.



وأقدم الطيران الإسرائيلي على قصف أرض زراعية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، حيث استهدافها لأكثر من ثلاث مرات، فيما لم يسفر الاستهداف عن أي إصابات.





وفي السياق، قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، إن الطائرات الحربية وطائرات مروحية عسكرية إسرائيلية هاجمت بنية تحتية تحت الأرض لحركة حماس، وذلك رداً على إطلاق صاروخ من قطاع غزة في وقت سابق من الليلة.







رام الله - دنيا الوطن