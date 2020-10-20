الصحة العالمية تُسجل ارتفاعاً قياسياً للإصابات بفيروس (كورونا) حول العالم خلال أسبوع

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 2.4 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال الأسبوع الماضي ما يمثل ارتفاعا قياسيا للحالات على أساس أسبوعي.



وأفادت منظمة الصحة العالمية، في تقرير أسبوعي أصدرته اليوم الثلاثاء: "يواصل عدد الحالات الجديدة للإصابة بعدوى COVID-19 الارتفاع المتسارع، بينما لا تزال حصيلة الوفيات الجديدة مستقرة نسبيا"، وفق (روسيا اليوم).



وأوضحت المنظمة أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في العالم بلغ حتى 18 أكتوبر، حسب التقارير المتوفرة، 40 مليون حالة، بينها 1.1 مليون وفاة، مشيرةً إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي رصد أكثر من 2.4 مليون إصابة جديدة بالمرض و36 ألف وفاة.