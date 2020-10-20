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هل بدأت السودان باجراءات تسليم عمر البشير للجنائية الدولية؟

هل بدأت السودان باجراءات تسليم عمر البشير للجنائية الدولية؟
عمر البشير
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، خلال استقباله وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، دعم السودان لجهود المحكمة من أجل تحقيق العدالة ومحاكمة المجرمين.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول بنسودا، في تصريح صحفي، إن اللقاء بحث سبل التعاون بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت بنسودا أنها لمست خلال اجتماعاتها في الخرطوم استعداد ورغبة المسؤولين السودانيين في التعاون مع المحكمة الجنائية وإيجاد الطريقة المثلى لإنجاز هذا التعاون.

وتابعت: "حصلت اليوم على تأكيدات من رئيس مجلس السيادة الانتقالي ومعاونيه من أجل تحقيق العدالة لمصلحة الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم في دارفور"، مشيرة إلى أن التعاون سيستمر بين الطرفين  في هذا الصدد.

وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية إن "هذه هي المرة الأولى التي تطلع فيها والفريق المعاون لها على الأوضاع والقضايا على أرض الواقع عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 5093".

وتابعت: "هذه الزيارة ليست نهاية المطاف، لكنها بداية لجهود التعاون بين السودان والمحكمة من أجل تحقيق العدالة لضحايا الحرب في إقليم دارفور".

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