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الأردن يقرر فرض حظر التجول يوم بالأسبوع حتى نهاية العام

الأردن يقرر فرض حظر التجول يوم بالأسبوع حتى نهاية العام
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر المملكة الأردنية الهاشمية، مساء اليوم الثلاثاء، قرارًا بشأن حظر التجوال في المملكة جراء زيادة تفشي فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، فرض حظر تجول شامل يوم الجمعة من كل أسبوع حتى نهاية العام الحالي.

كما أعلن الخصاونة عن فرض حظر تجول خلال أيام الأسبوع اعتبارا من يوم السبت من الساعة 10 ليلا للمؤسسات، و11 ليلا للأفراد، وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، كما سيتم إصدار "أوامر دفاع" تحدد عدد الأشخاص المسموح تواجدهم في المطاعم.

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